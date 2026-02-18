ロシアのウクライナへの侵攻が始まってもうすぐ4年になろうとしている。ウクライナ各地が甚大な損失を被っているが、一方でロシア側も反撃を受けている。 AFPが17日に報じたところによると、ウクライナは11日から15日にかけてロシアから201平方キロメートルの領土を奪還したという。米戦争研究所（ISW）のデータに基づくAFPの分析で明らかになったもので、奪還地域は主にザポリージャ市から東へ約80キロの地域