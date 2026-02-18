俳優の菊川怜（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。温泉での入浴ショットを公開した。【写真】温泉での入浴ショットを公開した菊川怜菊川は、番組「歴史温泉戦国武将・『豊臣兄弟！』編」の放送を告知し「温泉と武将の深い繋がりについてご案内します」と紹介。今回は和倉温泉を訪れたことを明かし「ぜひご覧下さい！」と呼びかけた。なお、掲載した写真については「タオルは許可を頂いています」と説明を添えている。