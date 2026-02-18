盗んだ原付バイクで女性に後ろから近づき、バッグを奪おうと女性を引きずりけがをさせたとして、男が逮捕された。男は女性を転倒させ、約120ｍ引きずったという。男は出張費をギャンブルに使い込み「お金が必要だった」と供述している。追い抜きざまに女性のバッグを東京・大田区の池上署で17日朝に撮影されたのは、うつむきながら車に乗り込む男だ。男は大内隆寛容疑者（30）だ。大内容疑者は2025年12月、原付バイクで30代女性の