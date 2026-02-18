ABEMAは、2月9日週に視聴された「アニメ週間ランキング」を発表した。先週2位だった『葬送のフリーレン』は3位となり、1位は『呪術廻戦』、2位は『【推しの子】』となっている。【画像】借金返済のフリーレン（笑）公開された最新場面カット2月9日週のランキングでは、『呪術廻戦』が引き続き首位をキープし7週連続1位に。また、『【推しの子】』が1つ順位をあげ2位にランクイン。3位に『葬送のフリーレン』、4位に『貴族転生