東京地裁2023年6月、交際していた女性＝当時（18）＝を殺害したとして、殺人などの罪に問われた防水工渥美遼馬被告（33）は18日、東京地裁の裁判員裁判初公判で、殺人罪について無罪を主張した。死体遺棄罪などは認めた。検察側は冒頭陳述で、同年5月ごろから野本結梨香さんとの関係が悪化し、2人きりの乗用車内で、ナイフで殺害したと指摘。その後、金を貸す約束で友人の男（33）を呼び出し、ブルーシートで包んだ遺体を一緒