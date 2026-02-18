ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ混合団体で銅メダルに輝いた高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が１８日、同じく混合団体と女子個人ノーマルヒルで銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝らと羽田空港に帰国した。高梨は早朝から詰めかけたファンの歓声に「安堵の気持ちになった」と本音を吐露した。早朝にもかかわらず羽田空港には１００人のギャラリーがつめかけた。「朝早くにもかかわらず本当にたくさんの方に出迎えていただきて