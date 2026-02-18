自宅で大麻を栽培した疑いで、タクシー運転手の男が逮捕された。火事に駆けつけた消防隊員が通報し発覚久保田直樹容疑者（54）は2025年、当時住んでいた東京・東村山市のアパートで、大麻草5鉢（乾燥大麻25グラム）を栽培した疑いが持たれている。2025年9月に久保田容疑者の自宅で火災が発生し、駆けつけた消防隊員から「部屋の中に大麻に似たものがある」と警視庁に通報があり発覚したという。久保田容疑者は調べに対し、「栽培し