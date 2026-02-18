高市首相は18日、特別国会の開会にあたって開かれた自民党の両院議員総会で挨拶し、衆院選での自民党の公約パンフレットを掲げ、「改めて暗記するまで読み込んでいただき、ここに掲げた政策を、最も迅速かつ効果的に進められる方法を党内で議論をして、一丸となって実行してまいりましょう」と呼びかけた。あいさつの中で高市首相は「新人議員の皆様を心より歓迎いたします」と述べ、一昨年の衆院選での落選を経て今回返り咲いた議