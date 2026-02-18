新潟地方気象台は18日、北陸地方で「春一番」が吹いたと発表しました。「春一番」とは冬から春へ季節が変わる時期に初めて吹く暖かい南寄りの強い風のことで、去年（2月3日）より15日遅い観測ということです。気象台によると低気圧が日本海にあり、発達しながら東北東へ進んでいて、北陸地方ではやや強い南寄りの風が吹きました。気温も17日より3～4度高くなっています。