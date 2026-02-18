２月１８日朝早く、兵庫県宝塚市で木造２階建ての住宅が全焼する火事があり、焼け跡から１人が遺体で見つかりました。火の手が激しくあがり、煙が立ち込めています。１８日午前５時半すぎ、兵庫県宝塚市中筋山手で近くの住人から「住宅の１階と２階から煙が出ている」と消防に通報がありました。火は約２時間半後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼し、住宅１階の和室から１人の遺体が見つかりました。警