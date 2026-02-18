２月１８日、特別国会が召集され、関西選出の新人議員らも続々と登院しました。１８日午前８時、国会議事堂の正門が開くと、今月の衆議院選挙で当選した議員たちが続々と登院しました。大阪２区で初当選した日本維新の会の高見亮議員は、大阪市議を３期１０年務め、満を持しての国政進出です。（日本維新の会・新人高見亮衆院議員）「国会を知らないからこそ違いを感じることができると思うので、この数か月の感覚をしっ