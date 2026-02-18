1月27日にNetflixは「Next on Netflix 2026」を開催し、2026年に配信される各ジャンルの作品のラインナップを発表した。 参考：望月春希の圧倒的なきらめきがここにNetflix映画『This is I』が肯定する“自分だけの居場所” 中でも驚いたのは映画・ドラマといった国内実写作品の豊かさだ。 グレーな案件ばかりを引き受ける弁護士を主人公にした柳楽優弥主演のドラマ『九条の大罪』、メディアを席巻した占い師・細