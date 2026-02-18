ルフトハンザグループとエア・インディアは、戦略的提携を拡大する。将来的に、ルフトハンザグループの航空会社とエア・インディア、エア・インディア・エクスプレスは共同マーケティングや顧客体験向上に向けた、共同事業を展開する。すでに、インドとヨーロッパの22か国42都市を結ぶ146路線で共同運航（コードシェア）を実施している。ルフトハンザグループにとって、インドは長距離市場でアメリカに次いで2番目に大きいプレミア