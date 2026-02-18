Nothingは、新型スマートフォン「Phone (4a)」シリーズを日本時間の3月5日19時30分に発表する。発表会「Nothing Event: Built Different」はロンドンのセントラル・セント・マーティンズで開催され、公式サイトを通じてライブ配信も行われる。 Phone (4a)は、同社のラインアップの中で最も販売台数が多い「(a)シリーズ」の最新モデル。CEOのカール・ペイ氏は、2026年の計画について「素材