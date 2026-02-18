U-16日本代表が現地２月17日、「4 Nations Tournament」第３節でオランダと対戦。35分に林天音が先制点、48分に礒部怜夢がPKで追加点を挙げ、２−０で快勝した。廣山望監督が率いる若き日本は、初戦で開催国のポルトガルに０−３で完敗。続くドイツ戦では１−８で惨敗しており、２戦合計“１−11”と大苦戦を強いられていたなか、最終戦で今大会初白星を掴んだ。一方、オランダは初戦でドイツと４−４（PK７−６）、２戦目で