平戸市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 18日午前7時40分頃、平戸市紐差町で、通学の見守り活動を行っていた警察官が建物から煙が上がっていることに気づきました。 警察と消防によりますとこの火事で2階建ての住宅1棟が全焼し、火は約3時間40分後に消し止められましたが焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 この家に住む80代の女性と連絡が取れていないということです。