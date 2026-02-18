1月に五島市で商用運転を開始した、国内初の浮体式洋上風力発電施設を手がけた戸田建設が今後の展望を発表しました。 16日、東京で行われた戸田建設の今年の展望発表会には大谷 清介社長や、CMキャラクターを務める広瀬 アリスさんが出席しました。 五島市崎山沖に設置された国内初となる浮体式洋上風力発電「五島洋上ウィンドファーム」は、戸田建設などが出資する合同会社が2022年から工事を進め、1月に