ナインティナインの岡村隆史さんは2月17日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さんとのツーショットを公開しました。【写真】岡村隆史＆バナナマン日村のツーショット「村の会、大好き！また見たいです！」岡村さんは「村バナナマンの日村君とムラムラ会楽しかったのでまたやりましょうってなりました」とつづり、写真を1枚載せています。日村さんとのツーショットです。2人とも笑顔を見せ、ピースサ