3月1日に愛知県稲沢市で行われる国府宮はだか祭を前に、神男の選定式がきょう行われました。 【写真を見る】国府宮はだか祭 26歳の会社員が2度目の挑戦で“神男”に 今年は6人が志願 ｢元気で幸せになれる祭りにしたい｣ 3月1日が祭本番 愛知･稲沢市 国府宮はだか祭は、約1250年前から伝わる神事で、人びとの厄を背負う神男に触れると、厄が落ちるとされています。 ｢元気で幸せになれる祭りにしたい｣ 国府宮では、毎年くじ