モデルの蛯原友里さんは2月17日、自身のInstagramを更新。モデルショットで抜群のスタイルを披露しました。【写真】蛯原友里の圧巻スタイル「素敵なカラーですね」蛯原さんは「VOCE3月号連載エフォートレスシック」とつづり、自身の写真を1枚載せています。雑誌撮影の際のモデルショットです。上下大きめの洋服に身を包み、片脚を上げるポーズを取っています。いつもとは異なる、モードの雰囲気を感じられる姿です。コメントでは