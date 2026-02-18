俳優の床嶋佳子（61）が17日、クレーンゲームに挑戦したことを自身のインスタグラムで報告。人気キャラクター作品「ちいかわ」の“うさぎ”のぬいぐるみを1回目で獲得したことを明かした。【写真】「ナイスゲット」 「床嶋さんも可愛い」“戦利品”を手に満足げな笑顔の床嶋佳子床嶋は「コンビニで買い物をして UFOキャッチャーの前を何気に通り過ぎた時、ん？この子取れるんじゃないかな〜!?と思い、一回100円だけと心に誓い