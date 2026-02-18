プロ野球のオールスターゲームのチケットを売り渡すと嘘をつき、金をだまし取ったとして、無職の男が逮捕されました。警察によりますと、無職の秋山保容疑者（26）は、おととし7月、明治神宮野球場で行われるプロ野球オールスターゲームのチケットを販売すると嘘をつき、50代の女性から電子マネー2万7900円をだまし取った疑いがもたれています。調べに対し、秋山容疑者は容疑を認めていて、「生活費を稼ぐためだった」と供述してい