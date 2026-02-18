職人の技が光る日本各地の工芸品を集めた実演販売会が、熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。 【写真を見る】職人技が光る逸品 「くらしを彩る職人展」鶴屋百貨店で2月23日まで 2月18日から始まった「くらしを彩る職人展」には、全国各地から55の会社や工房が出店し、日常を彩る生活用品から伝統工芸品まで多彩な品々が並んでいます。 山梨県の小田切製作所から出品されたのは、水晶細工の「天馬」。 現代の名工の手によるも