国会の開門を待つ議員ら＝18日午前7時58分衆院選後初の国会が18日召集され、新人議員が初登院した。圧勝した自民党の議員は「謙虚さが必要だ」、野党議員は巨大与党を「しっかり監視する」とそれぞれに決意を語った。自民の山本深氏（40）＝広島5区＝は「身が引き締まる思いだ。しっかりと日本のために頑張りたい」。妊娠中の藤田ひかる氏（35）＝長野2区＝は白いスーツ姿で登院し「子どもを無事産むこと、国会議員の職責を