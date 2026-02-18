熊本県天草市で「早咲きの桜」として知られるカワヅザクラ（河津桜）が見ごろを迎えています。 【写真を見る】早咲きの桜 各地で見ごろ熊本県天草市「河津桜」宇土市「緋寒桜」 ピンク色の花が鮮やかに咲き誇るカワヅザクラ。天草市深海町の海沿いでは、約20本のカワヅザクラが満開となっています。 カワヅザクラは花の色がソメイヨシノよりも濃く、花が咲き始めてから1か月近く楽しめるのが特徴です。 例年より10日ほど早く