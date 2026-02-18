アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」（カワイイ ラボ）の発足4周年を記念したベストアルバム『KAWAII LAB. BEST ALBUM』が、18日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント14.9万PT（148,981PT）で、合算アルバム1位を獲得した。【ライブ写真】人気グループの“KAWAII”ショットがたっぷり！カワラボ4周年イベントの様子同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オ