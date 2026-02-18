■ミラノ・コルティナオリンピック™ジャンプ女子メダリスト帰国会見【写真で見る】会見する郄梨選手と丸山選手スキージャンプで2つのメダルを獲得した丸山希（27、北野建設）と混合団体で銅メダルに輝いた郄梨沙羅（29、クラレ）が18日、イタリアから帰国し、会見した。個人ノーマルヒルでの銅メダルがTEAM JAPANのメダル第1号となり、チームを勢いづけた丸山。混合団体でも表彰台にあがり、初出場で2つのメダ