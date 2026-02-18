女優の新川優愛（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショット写真を披露した。新川は「『ぐ〜たくさん』忍びメシ、ありがとうございました」と、中京テレビの朝の情報番組への出演を報告。「長谷川さんと、わちゃわちゃできて楽しかったですー！笑」と振り返った。そしてくのいちに扮した自身と、忍者となった「シソンヌ」長谷川忍との2ショット写真をアップ。ハッシュタグで「やる気はあります」「やる