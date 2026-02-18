【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１２日の１７日、フィギュアスケートの女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、中井亜美（１７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位発進した。坂本花織（２５）（シスメックス）が２位、千葉百音（もね）（２０）（木下グループ）が４位で、それぞれ１９日のフリーに進んだ。スピードスケート女子団体追い抜きでは、高木美帆（３１）（ＴＯＫＩ