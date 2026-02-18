金メダルを獲得した「りくりゅう」ことペアの三浦璃来と木原龍一photo by Sunao Noto / JMPA２月16日（現地時間）、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート、ペアフリーでは暫定１位の選手が座るリーダーズ・チェアに、「りくりゅう」の呼び名で親しまれる三浦璃来と木原龍一のふたりが座っていた。ショートプログラム（SP）こそリフトで不覚を取って５位発進だったが、フリーはなんと歴代最高スコアの158.13点で大