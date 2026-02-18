【失意を跳ねのけて大逆転劇】昨季の世界選手権王者で、最有力の優勝候補としてミラノ・コルティナ五輪に臨んだペアの三浦璃来と木原龍一（木下グループ）。SP５位から逆転で金メダルを獲得したペアの三浦璃来と木原龍一photo by Sunao Noto / JMPA団体戦での銀メダル獲得を経て挑んだ個人戦、２月15日（現地時間）のショートプログラム（SP）ではリフトのミスなどがあって、今季ワーストの得点となる73.11点での５位発進。