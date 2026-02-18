SIMカードが使えない端末が登場したこともあり、今後国内でも普及に弾みがつくと思われるeSIM。メリットも多い一方、端末変更の際には余計な手間もありましたが、KDDIが真っ先に改善に乗り出しました。詳細は以下から。◆eSIMがより気軽に使えるようにKDDIのプレスリリースによると、同社は本日、auおよびUQ mobileでiOS（iPhone）とAndroid間でのeSIM転送サービスを導入したそうです。従来ではiOSとAndroid間でeSIMを移行する際は