【バリューセット セットドリンク追加】 2月25日 展開開始予定 日本マクドナルドは、「バリューセット」セットドリンクとしてMcCafeのフラッペとスムージーを2月25日から追加する。追加料金は200円。 これまでMcCafeのフラッペとスムージーは単品販売のみであったことから、ユーザーからセットドリンク化への要望が多くあったという。「バリ