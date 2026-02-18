バンダイは、『逆転バリバリバース』より「逆転バリバリバース バリバコイン 第1転〜秩序を統べる者たち〜」「逆転バリバリバース バリバコイン 第1転〜自由を求める者たち〜」(各全12種・396円)を3月21日より発売する。『逆転バリバリバース』は、『月刊コロコロコミック 3月号』にて漫画連載中の作品。同作のキーアイテム「バリバコイン」がはやくも商品化する。それぞれ全12種が収録されたランダムパック商品で、多種多様な「バ