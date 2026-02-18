Hearts2Heartsが、初のファンミーティングで新曲『RUDE!』のステージを初披露する。Hearts2Heartsは2月21日・22日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで「2026 Hearts2Hearts FANMEETING 」を開催する。【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！Hearts2Heartsは公演を通じて多彩なステージやゲーム企画を展開するほか、2月20日にリリースされる新曲『RUDE!』のパフォーマンスを初披露し、記念すべき初ファ