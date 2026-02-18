【ハイキャパ4.3 D.O.R】 3月5日 発売 価格：20,680円 東京マルイは、ガスブローバック「ハイキャパ4.3 D.O.R」を3月5日に発売する。価格は20,680円。 本商品は、同社の別売「マイクロプロサイト」を装着可能なD.O.R（ダイレクト・オプティクス・レディ）仕様のハイキャパシリーズ最新作。セミコンパクトモデルとなっており、マイクロプロサイトをダイレクトに装着