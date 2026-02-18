18日、特別国会が召集され、2月の衆議院選挙で初当選した福岡の新人議員が緊張の面持ちで初登院しました。 ■吉原美樹記者「初登院の議員を取材しようと、多くの報道陣が集まっています。」自民党の吉村悠議員は、福岡10区で中道のベテランを破り、初当選を果たしました。■自民・福岡10区選出吉村悠 議員「しっかりと国会で議論に参加をしていく。そのことで日本を前に進める。そのために北九州を前に進める。実績を一つ一つ