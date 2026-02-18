◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）２０２４年グランプリ（ＧＰ）ファイナル覇者のアンバー・グレン（米国）がまさかの出遅れに涙した。冒頭のトリプルアクセルは成功したが、後半に予定した３回転ループが２回転となり、ショートプログラム（ＳＰ）の必須要素を満たせずに０点となる痛恨のミス。６７・３９点で１３位に終わり、演技後は涙ぐ