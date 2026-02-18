優れた教育研究を表彰する「はごろも教育研究奨励賞」の授与式が17日、静岡市駿河区で行われました。これは、「はごろもフーズ」が設立した「はごろも教育研究奨励会」が県内の教育研究の充実を図ることなどを目的に毎年行っているもので今回で40回目です。授与式では、後藤康雄理事長から優れた教育研究を行った県内の学校や教職員に賞状と奨励金が贈られました。今回は、多様化した児童生徒にどう対応していくのかを考えた