山形県が運営する3つの福祉型障がい児入所施設が要件を満たしていないにも関わらず、国が負担する施設の運営費用を過大に受け取っていたことがわかりました。運営に関する国の負担費用を過大に受け取っていたのは、県の福祉型障がい児入所施設で新庄市にある「最上学園」と長井市の「やまなみ学園」、遊佐町にある「鳥海学園」です。県によりますと、この3施設は重度の障がいのある児童が入所できる施設との県知事による指定を受け