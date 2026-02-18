性能のベンチマーク的位置づけ前回は、ミシュランのブランドについて思い出話を含めてご紹介しました。さて、今回は、肝心なタイヤの話。ミシュランマンでお馴染みのミシュランのマーク。 平井大介ミシュランのイメージですが、ユニフォーミティ（真円度）が高く、いろいろな意味でバランスのいいタイヤというイメージがあります。また、タイヤのテストドライバーや、エンジニアに話を聞くと、ミシュランは性能