Hey! Say! JUMPの最新シングル「ハニカミ」が、18日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間22.9万PT（229,199PT）で1位を獲得。2018年12月24日付からスタートした同ランキングにおいて自身通算13作目の1位となった。【動画】Hey! Say! JUMP「ハニカミ」本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも初週売上22.5万枚で1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】となった。【※】