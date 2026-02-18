18日（水）午後は日本海側でふぶきになる見込みです。太平洋側も北風が強まり風冷えに。＜18日（水）の天気＞日本海から低気圧が近づき、夜にかけて発達しながら北海道に接近する見込みです。また、低気圧からのびる前線が本州付近を通過して大気の状態が不安定になりそうです。まだ晴れているところが多いですが、午後は北日本の日本海側や北陸で雨や湿った雪が降り出しそうです。夕方以降は上空に寒気が流れ込むことで、広く雪に