高速道路上で激しく煙を上げるバス。後方から火が出ています。午前9時ごろ、東京・日野市の中央自動車道下り線で観光バスから火が出ました。エンジントラブルが原因とみられ、火はおよそ40分でほぼ消し止められました。バスには乗客と運転手の合わせて41人が乗っていましたが全員避難し、これまでにけが人は確認されていないということです。