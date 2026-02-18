東北電力東通原発で記録不正が見つかった問題で青森県庁を訪れ陳謝する石山一弘社長（奥中央）ら＝18日午前東北電力東通原発（青森県東通村）で侵入対策設備の性能試験での記録不正が見つかった問題で、同社は18日、核物質防護業務の重要性の認識や、本店や発電所幹部の現場への関与が不足していたことが原因だと発表した。石山一弘社長は同日、青森県庁を訪れ、小谷知也副知事に「二度とこのような事案が起きないよう再発防止策