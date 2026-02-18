中央自動車道の国立府中インターチェンジ付近で観光バスが炎上し、下り線が一部区間で通行止めとなっている。「観光バスが燃えている」と通報18日午前9時ごろ、中央道下りの国立府中インターチェンジと八王子料金所の間で「観光バスが燃えている」と、110番通報があった。バスはエンジンの不調で路肩に止まったあと、車体後部にあるエンジンルーム付近から燃え始め、座席なども燃え、約40分後にほぼ消し止められた。乗客と運転手の