LIFULLは18日、買って住みたい街ランキングを発表。1位は湯河原（神奈川県）だった。物件価格の急騰で「心地よく暮らせる郊外」に視線が向けられたとみられる。昨年まで6年連続1位だった勝どき（東京都）はトップ10から外れた。【画像】首都圏の『買って住みたい街ランキング』で急上昇している街TOP10LIFULLは、運営するサイトに掲載された物件への問い合わせ数を駅別に集計し、毎年ランキングを公表している。トップ3は