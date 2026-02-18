菊川怜（47）が18日までに、インスタグラムを更新し、両肩をあらわに、胸元もかいま見える温泉入浴ショットを披露した。NHK BSプレミアム4Kで22日午後4時30分、BSで28日午後6時から放送の「歴史温泉・戦国武将・『豊臣兄弟！』編」に出演したことを告知し「温泉と武将の深い繋がりについてご案内します私は今回、和倉温泉に行ってきましたぜひご覧下さい！」と呼びかけた。