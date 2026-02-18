大逆転で金メダルを獲得した「りくりゅう」ペアへの粋な祝福メッセージが話題になっています。「ペアで輝く反射材と金メダル」と表示された電光掲示板の写真は、熊本県内で17日に撮影され、Xに投稿されたものです。フリーで世界歴代最高得点をたたき出し、日本初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のフィギュアスケート「りくりゅう」ペア。演技から約4時間後、2人の快挙をたたえて「りく路（陸路）で一りゅう（一流