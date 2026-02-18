2023年に交際相手の18歳の女性を殺害し、山梨県内の山林に遺棄した罪などに問われている男の初公判が行われ、男は殺人の罪について無罪を主張しました。東京・江戸川区の渥美遼馬被告（33）は2023年6月、都内の駐車場に停めた車の中で、交際相手の野本結梨香さん（当時18）を刃物で突き刺すなどして殺害し、山梨県内の山林に遺棄した罪などに問われています。東京地裁できょう行われた初公判で、渥美被告は死体遺棄の罪などは認め